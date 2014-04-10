Из багажа в аэропорту Владивостока украдено оборудование для майнинговой фермы

В аэропорту Владивостока транспортные полицейские задержали грузчиков, подозреваемых в хищении оборудования для майнинга криптовалют. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.

Подозреваемые в хищении блоков обработки данных установлены. Оказалось, что грузчики во время разгрузки багажа с рейса «Сеул/Инчхон – Владивосток» похитили три аппарата, предназначенные для добычи криптовалюты. Похищенное имущество подозреваемые вынесли за охраняемую территорию и вывезли на личном транспорте.

Сумма ущерба составила порядка 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]