Из багажа в аэропорту Владивостока украдено оборудование для майнинговой фермы
В аэропорту Владивостока транспортные полицейские задержали грузчиков, подозреваемых в хищении оборудования для майнинга криптовалют. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.
Подозреваемые в хищении блоков обработки данных установлены. Оказалось, что грузчики во время разгрузки багажа с рейса «Сеул/Инчхон – Владивосток» похитили три аппарата, предназначенные для добычи криптовалюты. Похищенное имущество подозреваемые вынесли за охраняемую территорию и вывезли на личном транспорте.
Сумма ущерба составила порядка 70 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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