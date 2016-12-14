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Во Владивостоке на Партизанском проспекте ограничивают остановку и стоянку автомобилей (схема)

Во Владивостоке на Партизанском проспекте ограничивают остановку и стоянку автомобилей (схема)

Фото: Администрация г. Владивостока

Знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор» устанавливают на Партизанском проспекте во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, 13 марта сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступили к установке знаков на данном участке. Запрет остановки и стоянки будет действовать по обеим сторонам Партизанского проспекта от пересечения с Уборевича до автобусной остановки «Инструментальный завод» и в обратном направлении.

"Решение об установке запрещающих остановку и стоянку знаков обусловлена регулярными транспортными заторами, причиной которых являются автомобили, припаркованные на правой полосе дороги, - отметил начальник отдела организации дорожного движения управления дорог и благоустройства Олег Уланов, - Автомобилистам, движущимся из центра города, приходится перестраиваться и продолжать движение по проспекту только в одну полосу, что, соответственно, создает дополнительные затруднения".

По данным мэрии, многие, кстати, оставляют здесь свои машины не только днём, но и ночью. Это также существенно мешает работе спецтехники, в том числе и снегоуборочной. В тоже время, некоторые горожане в шоке от того, что теперь запрещена будет остановка около Партизанского проспекта, 28А, где находится очень востребованный МФЦ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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