Более 500 противоугонов украли на станции Хасан

В Хасанском районе Приморского края сотрудники уголовного розыска Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск задержали двоих местных жителей 19 и 18 лет.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, подозреваемые кувалдами сбили с главного железнодорожного пути, ведущего на станцию Хасан, 540 противоугонов и сдали в пункт приема металла, выручив за них около пяти тысяч рублей. Сбитые детали они просили отвезти в пункт приема металла знакомого водителя. Мужчина не догадывался, что это незаконно и вывозил похищенное.

По данным руководства дистанции пути №12 в результате хищения противоугонов сумма ущерба составила порядка семи тысяч рублей.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело, они находятся под подпиской о невыезде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]