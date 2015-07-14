Более 500 противоугонов украли на станции Хасан
В Хасанском районе Приморского края сотрудники уголовного розыска Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск задержали двоих местных жителей 19 и 18 лет.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, подозреваемые кувалдами сбили с главного железнодорожного пути, ведущего на станцию Хасан, 540 противоугонов и сдали в пункт приема металла, выручив за них около пяти тысяч рублей. Сбитые детали они просили отвезти в пункт приема металла знакомого водителя. Мужчина не догадывался, что это незаконно и вывозил похищенное.
По данным руководства дистанции пути №12 в результате хищения противоугонов сумма ущерба составила порядка семи тысяч рублей.
Против подозреваемых возбуждено уголовное дело, они находятся под подпиской о невыезде.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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