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Приморская ГАИ устанавливает причины ДТП с участием автобуса и «Тойоты Надия»

Приморская ГАИ устанавливает причины ДТП с участием автобуса и «Тойоты Надия»

Фото: instagram.com/dpscontrol/

Как ранее сообщалось, ДТП с участием автобуса произошло на 12 км  автодороги Фокино—Дунай.

41-летняя женщина — водитель автомобиля «Тойота Надия», двигаясь со стороны поселка Дунай в направлении города Фокино, не учла метеоусловия, на высокой скорости не справилась с управлением и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автобусом «Дэо». Пассажиры автобуса не пострадали. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка «Тойоты».  41-летняя жительница поселка Дунай госпитализирована с травмами различной степени тяжести, пассажирка находится на амбулаторном лечении.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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