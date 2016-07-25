Приморская ГАИ устанавливает причины ДТП с участием автобуса и «Тойоты Надия»
Как ранее сообщалось, ДТП с участием автобуса произошло на 12 км автодороги Фокино—Дунай.
41-летняя женщина — водитель автомобиля «Тойота Надия», двигаясь со стороны поселка Дунай в направлении города Фокино, не учла метеоусловия, на высокой скорости не справилась с управлением и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автобусом «Дэо». Пассажиры автобуса не пострадали. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка «Тойоты». 41-летняя жительница поселка Дунай госпитализирована с травмами различной степени тяжести, пассажирка находится на амбулаторном лечении.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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