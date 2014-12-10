429 домов Владивостока останутся без холодной воды (уточненный список адресов)

В среду, 14 марта, более 400-т "адресов" Владивостока останутся на 11 часов без холодного водоснабжения, сообщают "Вести Приморье", со ссылкой на сервис "Отключения воды и света на VL.ru".

С 09:00 до 20:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

Александровича ул.34, 34/3, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46В, 47, 48, 48А, 48А стр.12, 48Б, 49, 50, 50А, 50Б, 50В, 51, 52,

Анютинская ул.1, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 25Б, 25В, 25Г, 25Д, 26, 27, 27Б, 28, 29, 29А, 29Б, 3, 30, 32, 33, 36, 36/2, 36А, 36Б, 4, 40, 42, 44, 46, 46/3, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 82А, 9,

Восточная 1-я ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16 стр.1, 16А, 17, 18, 18Г, 19, 2/1, 2/2, 21, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 49, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б,

Восточный пр-кт1, 10, 11, 12, 13, 14, 16/1, 16А, 16Б, 17/1, 17/2, 18А, 18Б, 18Д, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 22Б, 24, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 34, 35, 38, 39, 3А, 4, 40, 40А, 41, 42, 45/3, 48, 5, 5 стр.3, 50, 52, 54, 54А, 54Б, 5А, 5Б, 6, 8, 9, 9/1,

Елецкая ул.10, 11, 13, 13А, 15, 17, 17 стр.1, 17А, 19, 19А, 1А, 1А стр.2, 21, 3, 3 стр.2, 3/1, 3А, 4А, 52/1, 52/2, 57, 6/1, 6А, 7, 9,

Земляничная ул.1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 18, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Д, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41А, 43А, 47, 49, 4А, 51, 53, 55, 58, 59, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Д стр.1, 6Е, 7, 8, 9,

Канская ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9,

Малиновая ул.1, 10, 100, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 36, 38, 4, 44, 48, 5, 50, 50А, 52, 6, 7, 76, 78, 8, 82, 98,

Подъемная ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19А, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 29, 29А, 3, 31, 32Г, 33, 33А, 34, 34Ж, 35, 36, 37, 38, 38А, 39А, 4, 40, 40А, 40Д, 41, 42А, 42Б, 42Д, 43, 43/1, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 55А, 55Б, 57, 59, 5А, 6, 61, 63, 63/2, 65, 7, 8, 9,

Кроме того, с 9.00 до 18.00 ремонтные работы на сети водоснабжения в районе улицы Громова станут причиной отключения воды у жителей следующих домов:

Громова ул.10, 2, 2 стр.2, 4, 6, 8, 2/2, 4 стр.1, 6 стр.1,

Ивановская ул.28,

Каплунова ул.12,

Невельского ул.11, 13.

Так же без воды придется обойтись с 9.00 до 14.00 жителям следующих адресов:

Мусоргского ул.13, 15Б, 15В, 15Г, 15Ж, 46, 15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]