Мефедрон изъяли у жителя Владивостока бдительные полицейские
Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивостоку остановили во время патрулирования улиц подозрительного мужчину. На вопрос, имеются при нем запрещенные предметы, мужчина ответил утвердительно и был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра у гражданина были обнаружены свертки с веществом со специфическим запахом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является смесью, содержащей наркотик — мефедрон — массой более 5 граммов.
Против мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, подозреваемый заключен под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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