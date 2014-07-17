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Почти 1 млрд рублей запланировали на коммунальные субсидии в бюджете Приморья

Почти 1 млрд рублей запланировали на коммунальные субсидии в бюджете Приморья

Почти 45 тысяч приморцев смогли компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги с помощью субсидий. С начала года на эти цели краевой бюджет направил более 220 млн рублей.

«Эта мера социальной поддержки – одна из  популярных  у жителей края. Поэтому мы запланировали на нее почти миллиард рублей», – информирует вице-губернатор края Павел Серебряков.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, субсидия помогает снизить коммунальные платежи всем, у кого расходы на них превышают установленные федеральным законодательством 22%  семейного дохода. Оформить субсидии могут льготники, пенсионеры, семьи с низким доходом.

Важное условие для назначения этой меры социальной поддержки  – отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключение гражданами соглашений по ее погашению.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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