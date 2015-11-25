Бывшего гендиректора «Примтеплоэнерго» Григорьеву отпустили из-под домашнего ареста
Ленинский суд Владивостока не стал продлевать срок домашнего ареста бывшему гендиректору КГУП «Примтеплоэнерго» (крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края, на 100% принадлежит краю) Алене Григорьевой, которая была задержана осенью 2017 года. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Следователи избрали в отношении фигурантки уголовного дела меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, в ноябре прошлого года в доме экс-руководителя «Примтеплоэнерго» А. Григорьевой прошли обыски, после чего ее задержали. Позже суд поместил ее под домашний арест.
По данным источников местных СМИ, Григорьева стала фигуранткой уголовного дела, связанного с закупкой автоматизированных модульных котельных.
В СУ СКР по Приморскому краю и правоохранительных органах региона суть уголовного дела не комментируют.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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