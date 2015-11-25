Бывшего гендиректора «Примтеплоэнерго» Григорьеву отпустили из-под домашнего ареста

Ленинский суд Владивостока не стал продлевать срок домашнего ареста бывшему гендиректору КГУП «Примтеплоэнерго» (крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края, на 100% принадлежит краю) Алене Григорьевой, которая была задержана осенью 2017 года. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Следователи избрали в отношении фигурантки уголовного дела меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в ноябре прошлого года в доме экс-руководителя «Примтеплоэнерго» А. Григорьевой прошли обыски, после чего ее задержали. Позже суд поместил ее под домашний арест.

По данным источников местных СМИ, Григорьева стала фигуранткой уголовного дела, связанного с закупкой автоматизированных модульных котельных.

В СУ СКР по Приморскому краю и правоохранительных органах региона суть уголовного дела не комментируют.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]