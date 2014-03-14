Более 7 тыс. артиллеристов участвуют в полевом выходе в Восточном военном округе
Масштабный полевой выход подразделений артиллерии Восточного военного округа (ВВО) начался в восьми регионах.
Свыше 7 тыс. военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа выдвинулись на полигоны и учебно-тренировочные комплексы, дислоцированные в Республике Бурятия, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, всего будет задействовано 13 полигонов. Выполнять огневые задачи артиллеристы будут с применением артиллерийских орудий разного калибра, в том числе самоходных артиллерийских установок и гаубиц "Акация", "Гвоздика", "Гиацинт", "Мста-С", "Пион", реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", противотанковых ракетных комплексов "Фагот" и "Штурм-С", минометных комплексов "Сани", 240-мм самоходных минометов "Тюльпан", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Экипажи и боевые расчеты уже совершили многокилометровые марши на штатной технике с отработкой различных задач.
На полигонах офицерам-артиллеристам предстоят боевые стрельбы с огневых позиций разной степени сложности с применением различных типов боеприпасов.
Также артиллерийские подразделения будут выполнять нормативы по развертыванию техники и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их поражению.
Всего будет проведено более 200 тактических учений с артиллерийскими батареями и дивизионами и более 20 тренировок по связи и управлению огнем.
На отдельных направлениях координировать действия подразделений на марше будут расчеты беспилотных летательных аппаратов. При этом как минимум половина занятий пройдет ночью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.02.2018 Масштабные учения подразделений ПВО стартуют на полигонах Восточного военного округа
-
29.03.2017 В Приморье проходит полевой выход артиллерии(фото)
-
30.03.2016 Более 8 тыс. военных начали боевые стрельбы на 11 полигонах ВВО
-
17.03.2016 Более тысячи военнослужащих участвуют в полевом выходе армейской артиллерии в Приморье
-
23.03.2015 В Приморском крае завершились учения артиллерийских подразделений 5-й общевойсковой армии Восточного Военного Округа
-
14.03.2014 В Восточном военном округе проводятся масштабные учения ПВО
Добавить комментарий