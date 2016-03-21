Штрафов на 300 тысяч рублей выписано с начала года перевозчикам Владивостока

47 штрафов на общую сумму 296 тысяч рублей выписано с начала года руководителям компаний, которые заняты пассажирскими перевозками на городских автобусных маршрутах. Все вырученные деньги направляются в бюджет краевого центра.

Штрафы выписывают за различные нарушения, среди которых – изменения водителями автобусов графиков и маршрутов движения, неудовлетворительное санитарное состояние автотранспортных средств, курение водителей в салонах. Суммы штрафов варьируются от 5 до 8 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Оставить свой отзыв о работе автобусов, паромов, трамваев и троллейбусов в краевом центре можно в управлении транспорта по телефонам: 261-43-34, 261-41-03. Сообщения принимаются в круглосуточном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]