Снег — повод для тренировки. Кинологи устроили для своих четвероногих подопечных непростое испытание. В лесном массиве на острове Русский спрятали людей. Справились ли с задачей спасатели-ищейки?

Для них снег — радость. Хотя работать, когда вся земля под белым покрывалом, непросто. А задача у этих четвероногих ответственная. Маха и Арчи — спасатели МЧС: искать людей — их работа. Сегодня шлифуют навыки, кинологи для собак подготовили сложную задачу: найти человека, который заблудился в лесу.

Екатерина Осипович, спасатель II класса Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России: «Наша методика построена на игровом элементе. Собака воспринимает это как игру. В конце собака получает либо лакомство, либо игрушку».

И свой ужин спасатели-ищейки отработали честно. Нюх не подвел. Хотя спрятали «заплутавших» хорошо. В инсценированной спасательной операции вызвались поучаствовать студенты. Одни забрались на деревья, другие не побоялись полностью закопаться в снег.

- Очень здорово, необыкновенное ощущение, когда тебя находят, начинают копать, лаять. Это очень приятно!

Снег, заросли, водоемы. Играючи пройдя на тренировке все эти препятствия, в реальных операциях собаки ошибок не допускают. А искать людей этим четвероногим сотрудникам МЧС приходится не редко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]