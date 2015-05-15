Четвероногие работники МЧС прошли испытание снегом. Видеорепортаж Марии Ежевской и Анны Маричевой
Снег — повод для тренировки. Кинологи устроили для своих четвероногих подопечных непростое испытание. В лесном массиве на острове Русский спрятали людей. Справились ли с задачей спасатели-ищейки?
Для них снег — радость. Хотя работать, когда вся земля под белым покрывалом, непросто. А задача у этих четвероногих ответственная. Маха и Арчи — спасатели МЧС: искать людей — их работа. Сегодня шлифуют навыки, кинологи для собак подготовили сложную задачу: найти человека, который заблудился в лесу.
Екатерина Осипович, спасатель II класса Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России: «Наша методика построена на игровом элементе. Собака воспринимает это как игру. В конце собака получает либо лакомство, либо игрушку».
И свой ужин спасатели-ищейки отработали честно. Нюх не подвел. Хотя спрятали «заплутавших» хорошо. В инсценированной спасательной операции вызвались поучаствовать студенты. Одни забрались на деревья, другие не побоялись полностью закопаться в снег.
- Очень здорово, необыкновенное ощущение, когда тебя находят, начинают копать, лаять. Это очень приятно!
Снег, заросли, водоемы. Играючи пройдя на тренировке все эти препятствия, в реальных операциях собаки ошибок не допускают. А искать людей этим четвероногим сотрудникам МЧС приходится не редко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.02.2018 Дальневосточные и сибирские спасатели проводят масштабные учения в Приморье
-
05.01.2017 Спасатели ищут пропавшего рыбака
-
17.12.2016 Кинологи с собаками искали "жертв лавин" на острове Русском
-
01.09.2015 Приморские спасатели нашли потерявшихся в лесу детей
-
24.08.2015 Спасатели Приморья нашли 70-летнюю женщину в лесу
-
15.05.2015 На Русском острове спасатели с собаками искали людей под завалами
Добавить комментарий