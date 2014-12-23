«Вести: Приморье»: Школьный референдум привнесет изменения в жизнь учеников края

Школьникам Владивостока могут перенести начало учебного года и заменить книги на планшеты. За нововведения в образовательной программе впервые проголосуют родители. В день выборов 12 муниципалитетов края проведут школьный референдум. Как изменится следующий учебный год для ребят, расскажем в 18.40 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]