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«Вести: Приморье»: Школьный референдум привнесет изменения в жизнь учеников края

Школьникам Владивостока могут перенести начало учебного года и заменить книги на планшеты. За нововведения в образовательной программе впервые проголосуют родители. В день выборов 12 муниципалитетов края проведут школьный референдум. Как изменится следующий учебный год для ребят, расскажем в 18.40 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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