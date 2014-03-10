Анонс на 15 марта

15 марта с 9.00 до 18.00 во владивостоке будет работать горячая линия по вопросам защиты прав потребителей в сфере дистанционной продажи товаров и оказанию различных возмездных услуг. Телефон горячей линии 261-44-93.

15 марта с 12.00 до 17.00 в трех отделениях МФЦ, расположенных по адресам: ул. Давыдова, 9; ул. Верхнепортовая, 76-а, ул. Невельского, 13 специалисты управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю (Роспотребнадзор) проведут бесплатные консультации для всех желающих.

15 марта с 12.00 до 14.00 в муниципальной библиотеке им. А. П. Чехова пройдет тренинг по мнемотехнике для читателей от 14 лет и старше. Искусству запоминания можно научиться абсолютно бесплатно. Количество мест ограниченно, поэтому необходима регистрация по телефону: 236-13-70.

15 марта с 14.30 до 16.30 в центральной библиотеке им. А. П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48) пройдут бесплатные юридические консультации. На вопросы горожан ответят студенты и преподаватели юридического факультета Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа.сех желающих, вход свободный.

15 марта в 16.00 во Владивостоке на Миллионке (ул. Семеновская, 9) состоится открытие частной арт-галереи «Суб'marina».

15 марта в 12.00 в здании железнодорожного вокзала на станции Артем - подведение итогов детского городского конкурса «Безопасные рельсы».

15 марта в 11.00 во Владивостоке состоится круглый стол «Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса России».

15 марта в 19.00 - г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Мастер-класс по баскетболу с участием олимпийских чемпионов Ивана Едешко (Мюнхен-72) и Светланы Антиповой (Барселона-92).

15-18 марта в г. Большой Камень - Первенство ДВФО по настольному теннису, юноши, девушки до 16 лет.

15-18 марта в г. Спасск-Дальний - Первенство Приморского края по мини-футболу среди юношей (16-17 лет).

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей.

15 марта - Международный день защиты бельков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]