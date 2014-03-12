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По факту гибели человека в порту Находки возбуждено уголовное дело

По факту гибели человека в порту Находки возбуждено уголовное дело

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту гибели человека на территории морского терминала в Находке.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на дальневосточное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ, утром 11 ноября 2017 года на территории морского терминала один из рабочих, управляя спецтехникой, складывал уголь. В это время на участок вышел мужчина, появление которого рабочий проигнорировал, хотя был обязан прекратить работу. В результате погрузчик наехал на человека. Пострадавший скончался от травм в находкинской больнице. 

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, собирается доказательственная база. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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