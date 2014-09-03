Более полутонны красной икры задержали в Приморье

Инспекторы ГИБДД и сотрудники Россельхознадзора остановили на трассе для проверки грузовик, следовавший по маршруту Хабаровск—Уссурийск.

При осмотре автомашины специалисты нашли икру, которая перевозилась с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Всего в грузовике было обнаружено 156 пластиковых контейнеров с соленой лососевой икрой по 4 кг каждый общим весом 656 кг. Документы на товар отсутствовали. Также на упаковке самой продукции не было сведений о производителе, даты выработки и срока годности.

Нелегальная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.

В отношении водителя за несоблюдение требований ветеринарного законодательства Управлением возбуждено административное производство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]