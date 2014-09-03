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Более полутонны красной икры задержали в Приморье

Более полутонны красной икры задержали в Приморье

Фото: zakupka.tv

Инспекторы ГИБДД и сотрудники Россельхознадзора остановили на трассе для проверки грузовик, следовавший по маршруту Хабаровск—Уссурийск.

При осмотре автомашины специалисты нашли икру, которая перевозилась с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Всего в грузовике было обнаружено 156 пластиковых контейнеров с соленой лососевой икрой по 4 кг каждый общим весом 656 кг. Документы на товар отсутствовали. Также на упаковке самой продукции не было сведений о производителе,  даты выработки и срока годности.

Нелегальная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.

В отношении водителя за несоблюдение требований ветеринарного законодательства Управлением  возбуждено административное производство.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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