Более полутонны красной икры задержали в Приморье
Инспекторы ГИБДД и сотрудники Россельхознадзора остановили на трассе для проверки грузовик, следовавший по маршруту Хабаровск—Уссурийск.
При осмотре автомашины специалисты нашли икру, которая перевозилась с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Всего в грузовике было обнаружено 156 пластиковых контейнеров с соленой лососевой икрой по 4 кг каждый общим весом 656 кг. Документы на товар отсутствовали. Также на упаковке самой продукции не было сведений о производителе, даты выработки и срока годности.
Нелегальная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.
В отношении водителя за несоблюдение требований ветеринарного законодательства Управлением возбуждено административное производство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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