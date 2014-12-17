Минимум 30 тысяч приморцев в год летают по краю на региональной авиации. Планируется, что количество пассажиров внутренних рейсов в предстоящие пять лет увеличится еще в два раза. Краевая государственная программа «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае» стала частью масштабной стратегии пространственного развития России, о которой в Послании Федеральному собранию говорил Президент Владимир Путин.

В Приморье началась продажа билетов на рейсы малой авиации на предстоящий летний сезон. Как всегда горячий период с 1 мая по 30 сентября. Амгу, Терней, Преображение, Восток, Светлая — и это еще не полный список на карте краевой авиации. Жители северного Приморья аэропорт в Кавалерово уже назвали местным авиахабом.

Ольга Дворянкина, житель Кавалерово: «Красиво, замечательно, все на уровне!»

Алеся Леонтьева, сотрудники аэропорта: «Все довольны, что летаем. Сокращает намного время в пути».

Летать по краю приморцы полюбили. За три года пассажиропоток на внутрикраевых рейсах увеличился более чем в 10 раз. Добраться с юга Приморья до самых северных точек — Агзу или Светлой — в наши дни можно без проблем. Канадские самолеты летают как пчелки.

Юрий Абросимов, командир воздушного судна DHC-6-400: «Машина зарекомендовала себя хорошо, уже три года эксплуатируем. Недавно летали с представителем из Канады. Говорит: какая у вас прекрасная страна!»

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ: «Предстоит реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов России. Мы этим уже занимаемся. Это касается и авиационной составляющей, и аэропортовой».

Краевая авиация переживает глобальное перерождение. Но если в Кавалерово аэропорт капитально обновили, то в Преображении, Дальнегорске и Амгу миниаэровокзалы построили с нуля. В 2018 году новое здание аэропорта взамен старого построят в Тернее. Планируется, что через три года в Приморье будет два десятка взлётно-посадочных площадок малой авиации.

Виталий Юшин, директор КГУАП «Пластун-Авиа»: «Наша первостепенная задача сохранить то, что сделали. Работа выполнена очень большая! Люди почувствовали все прелести передвижения по воздуху».

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ: «На основе Стратегии пространственного развития необходимо подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны. Считаю это одной из первоочередных задач для будущего Правительства».

Кстати, про билеты. Жители Приморья летают по специальным тарифам, которые мало чем отличаются от междугородних автобусов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]