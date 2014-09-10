Школьникам Владивостока могут перенести начало учебного года и заменить книги на планшеты. За нововведения в образовательной программе впервые проголосуют родители. В день выборов 12 муниципалитетов края проведут школьный референдум. На тайное голосование каждая территория выносит свои вопросы. Мнение большинства определит, как изменится следующий учебный год ребят. О школьных выборах — далее.

- Сегодня получили бюллетени для референдума. Все бюллетени запечатаны. Вскроем в день голосования.

Конфиденциальность, как на настоящих выборах. Со дня на день получат урны, уже составлен штат дежурных по участкам. 46-ая школа серьезно готовится к предстоящему воскресенью. Вместе с выборами президента в образовательном учреждении проведут еще одно голосование. Исключительно для родителей и на школьные темы. Явку ожидают максимальную.

Татьяна Крета, заместитель директора по учебной работе школы № 46 г. Владивостока: «Проголосовать могут не только наши родители, но и родители, которые просто придут голосовать на наших избирательных участках».

Школьный референдум — новая для края практика. Участие добровольное. Согласие дали 12 муниципалитетов. К анонимному голосованию готовятся 180 школ. Вопросы, которые родители увидят в бюллетенях, каждая территория обозначила сама. В их числе: запрет на мобильный телефон, школьный дресс-код, привлечение учеников к субботникам.

Татьяна Хмель, заместитель директора Департамента образования и науки Приморского края: «Не так просто поднять вопрос даже в рамках одного класса. Всегда есть дебаты, те, кто за и кто против. А референдум — это цивилизованная форма опроса мнения. Тогда администрация школы сможет ориентироваться и принимать решения».

Самые глобальные темы затронул Владивосток. Школам предлагают продлить каникулы. И первый звонок дать на две недели позже. Альтернатива обновить учебный календарь расколола родительское сообщество на два лагеря.

Анастасия Разумейко, мама второклассника: «Крайне негативно отношусь, времени отдыхать достаточно. И зимой тоже в Таиланды возят детей, потом потребуют еще и зимние каникулы сдвинуть. Ни к чему хорошему не приведет».

У второклашки Тимофея за спиной увесистые знания. На каждый урок по килограмму учебников. Тяжелые ранцы спровоцировали еще одну дилемму владивостокского референдума: бумажный носитель или электронный — книга или планшет. Впрочем, мама школьника уверена, разгрузить портфель на треть можно и без инноваций.

- Это учебник по окружающему миру. А это тетрадь. Не на много тоньше. Если вытащить, уж легче. И это под силу сделать без референдума.

Ирина Медведева, руководитель ПРОО «Совет многодетных родителей»: «Очень скептично. Мы только недавно бумажными учебниками край обеспечили, и то не весь».

К образовательной демократии родители пока относятся скептически. На референдуме хотели бы видеть вопросы посущественнее. Но свое право выбора терять не намерены. Большинство готово высказаться через бюллетень.

Вы согласны с переносом начала учебного года на 15 сентября: -да -нет -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]