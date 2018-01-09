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Порыв водовода устраняют в Большом Камне

Порыв водовода устраняют в Большом Камне

Фото: Администрация ПК

Коммунальщики устраняют крупный порыв водопроводной трубы в черте Большого Камня. Ликвидация аварии находится на контроле у вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

В среду в 11.45 при строительстве дороги в черте Большого Камня строители «порвали» трубу центрального водовода.

В течение получаса аварийные бригады запустили подачу воды по резервной линии. Сейчас в устранении порыва задействовано 15 человек и пять единиц техники.

Вице-губернатор Гагик Захарян подчеркнул, что отключения населения и социально значимых объектов, а также котельных в результате аварии не произошло.

По словам специалистов, полностью ликвидировать порыв и вернуть прежнюю схему водоснабжения планируется вечером 14 марта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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