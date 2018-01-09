Порыв водовода устраняют в Большом Камне
Коммунальщики устраняют крупный порыв водопроводной трубы в черте Большого Камня. Ликвидация аварии находится на контроле у вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В среду в 11.45 при строительстве дороги в черте Большого Камня строители «порвали» трубу центрального водовода.
В течение получаса аварийные бригады запустили подачу воды по резервной линии. Сейчас в устранении порыва задействовано 15 человек и пять единиц техники.
Вице-губернатор Гагик Захарян подчеркнул, что отключения населения и социально значимых объектов, а также котельных в результате аварии не произошло.
По словам специалистов, полностью ликвидировать порыв и вернуть прежнюю схему водоснабжения планируется вечером 14 марта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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