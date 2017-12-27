Названы районы Приморья, куда придется главный удар стихии

В четверг, 15 марта, на Приморья обрушится "китайский" циклон, который принесет в регион смешанные (дождь со снегом, снег) осадки, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода. Самые обильные осадки ожидаются в полосе 100 на 300 километров на южном и юго-западном побережье Приморья.

Согласно уточненным данным ресурса windytv, самые сильные осадки ожидаются на юго-заподном побережье Приморья: в Партизанске ждут 14 сантиметров снега, а в Валентине и вовсе - 15,5. На восточном побережье интенсивность осадков составит: в Ольге - 11,5 сантиметров, в Рудной Пристане - 10 см, в Тернее - 6,4 сантиметром снега.

Чем дальше от побережье, тем меньше прогноз на выпадения осадков: Лесозаводск - 7,7 см, Лучегорск - 5,3 см.

Во Владивостоке ожидаются 7,5 сантиметров снега, в Уссурийске и Находке по 4 сантиметра.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]