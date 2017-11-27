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Мэрия Владивостока обратилась к автолюбителям города с предупреждением

Мэрия Владивостока обратилась к автолюбителям города с предупреждением

Фото: lenta.inform.kz

По данным Примгидромета, предстоящей ночью, 15 марта, во Владивостоке ожидается морось, которая утром перейдет в снег, временами сильный. На отдельных участках дорог будет образовываться гололедица. Водителям личного автотранспорта рекомендуют воздержаться от выезда на дороги города.

Владивосток до сих пор не может оправиться от снегопада, который накрыл город 8 марта, а новый удар стихии ожидается уже предстоящей ночью, поэтому сейчас на улицах работает только часть спецтехники, остальные машины проходят техническое обслуживание и готовятся к выходу на дороги.

Водителям личного автотранспорта рекомендуют в четверг, 15 марта, воздержаться от поездок на личном автотранспорте по дорогам города. Это будет способствовать оперативной работе снегоуборочной техники, а также снижению аварийной обстановки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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