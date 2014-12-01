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Ревность стала причиной жесткого убийства в Приморье

Ревность стала причиной жесткого убийства в Приморье

Фото: murmansk.kp.ru

39-летний приморец задержан по подозрению в жестоком убийстве. Мужчину обвиняют в том, что он застрелил человека.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области груди было обнаружено 13 марта возле водонапорной башни в поселке Пластун Тернейского района. По данному следствие возбудило уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний мужчина. Пытаясь уйти от уголовной ответственности, подозреваемый скрывался в Красноармейском районе Приморского края.

По версии следствия, 13 марта 2018 года между мужчинами произошел конфликт на почве ревности. В ходе выяснения отношений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый выстрелил из ружья в своего оппонента и убил его.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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