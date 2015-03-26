В Дальнегорске после масштабной реконструкции открыли спорткомплекс

14 марта в Дальнегорске после реконструкции открыли спортивный комплекс «Гранит». Масштабная реконструкция была проведена в рамках реализации государственной программы «Развития физической культуры и спорта в Приморском крае». На ремонт было выделено почти 40 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов.

Здание спортивного комплекса было построено 50 лет назад и нуждалось в ремонте.

«То, что сейчас сделано, – долгие годы послужит для того, чтобы жители Дальнегорска могли заниматься спортом, проводить всевозможные соревнования. Теперь предстоит следующий этап – ремонт близлежащего стадиона», – подчеркнул директор департамента.

Как рассказал Жан Кузнецов, будет продолжена работа по обновлению других спортивных объектов Дальнегорска.

«В спорткомплексе «Вертикаль» идет ремонт стадиона, также в краевой госпрограмме предусмотрены средства на реконструкцию бассейна в спорткомплексе «Лотос». Работа у нас намечена очень серьезная, и мы ее будем продолжать дальше. Государственная краевая программа развития физической культуры и спорта работает на всей территории Приморского края. У нас не только в городах реконструируются и строятся объекты, но и в самых удаленных точках. Перед нами стоят серьезные задачи – привести все существующие спортивные объекты в порядок и построить новые», – выразил уверенность руководитель департамента.

Директор СШ «Гранит» Владимир Фадеев с нескрываемой гордостью провел экскурсию по обновленному спорткомплексу: полностью отремонтированы залы волейбола, бокса, тяжелой атлетики, настольного тенниса, единоборств, хореографии, тренажерные залы, ремонт сделали в вестибюле, пункте проката и гараже. Во всем спорткомплексе установлены современные пластиковые конструкции.

Также была произведена замена сантехнического и электрооборудования, сделан ремонт в раздевалках, душевых и административных помещениях, утеплен и обновлен фасада здания, установлено металлическое ограждение вокруг территории спортивного комплекса и произведено благоустройство территории.

Во всех спортзалах уже идут тренировки – в спорткомплексе работают секции по футболу, тяжелой атлетике, настольному теннису, тхэквондо, боксу, хоккею, волейболу, бадминтону, шахматам, проводится подготовка к тестированию комплекса ГТО.

Как отметил директор спортивной школы, все дети занимаются спортом бесплатно. Также он добавил, что в обновленном спорткомплексе «Гранит» будут проводиться первенства и чемпионаты муниципального, районного и межмуниципального уровня по развиваемым видам спорта.

«Здесь будут проходить спартакиады среди учащихся, трудовых коллективов, фестивали спорта, «Веселые старты» среди семей. Все сделано для того, чтобы дети занимались спортом. И теперь в хорошем зале нужно показывать хорошие результаты», – подчеркнул Владимир Фадеев.

С 2012 года в Приморье построено, реконструировано и отремонтировано 19 спортивных объектов, из них в 2017 году завершены работы в пяти.

Напомним, развитие массовой культуры и спорта – одно из поручений Президента России Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]