В поселке Таежный на пожаре спасены два человека
Вечером 13 марта в квартире жилого дома, расположенного в поселке Таежный на улице Мира, произошел пожар. К месту вызова незамедлительно прибыли пожарные.
По прибытии было установлено, что горят два электрических столба высокого напряжения и наружная часть балкона квартиры, расположенной на третьем этаже. Из задымленного помещения пожарные вывели в безопасное место двух человек. Кроме того, десять человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморских спасателей. Площадь пожара составила 3 кв.м. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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