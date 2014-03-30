Акция «Час Земли» пройдет во Владивостоке
Владивосток присоединится к международной экологической акции «Час Земли». 24 марта с 20.30 до 21.30 от электроснабжения будут отключены архитектурная подсветка на здании главпочтамта и главная телевышка города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока
«Час Земли» – это международная акция, в рамках которой все желающие на один час выключают свет и бытовые электроприборы. Таким образом люди показывают, что им небезразлично будущее планеты. Ежегодно в акции, по оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), принимают участие около 30 миллионов жителей России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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