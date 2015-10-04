ДТП в районе водохранилища блокировало движение по трассе Патрокл-Седанка (фото)

Утром 15 марта на объездной трассе Патрокл-Седанка, в районе водохранилища в сторону Седанки, произошло ДТП, сообщают "ВЕсти Приморье" со ссылкой на @ДПС Контроль.

Со стороны Русского собирается огромная пробка, передают очевидцы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]