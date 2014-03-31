Приморские бадминтонисты завоевали золотые и серебряные медали на турнире в Бразилии
Приморские бадминтонисты завоевали медали в двух разрядах на международном турнире в Бразилии Brazil International Badminton Cup – 2018. Золотые медали завоевали в смешанном парном разряде Евгения Димова и Евгений Дремин, в мужской одиночке серебро у Сергея Сиранта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Евгения Димова и Евгений Дремин были первой сеяной парой и фаворитами турнира. Все три матча для них завершились победами в две партии. Сначала они обыграли две бразильские пары, а в финале взяли верх над тандемом из Индии Саураб Шарма и Аноушка Парих (Saurabh Sharma, Anoushka Parikh) – 21:17, 21:14.
Для Евгения Дремина это вторая победа на этом турнире. В прошлом году он вместе с Денисом Грачевым в мужском парном разряде одержал победу.
Отметим, что Дремин и Димова на данный момент занимают 36-е место в мировом рейтинге и ведут борьбу за попадание на Олимпиаду в Токио в 2020 году.
Еще один приморец Сергей Сирант на пути к финалу одержал четыре победы. В финальном матче он встретился с бразильцем Ягором Коелхо (Ygor Coelho) и уступил – 18:21, 14:21.
Теперь приморцы сыграют на турнире в Англии YONEX All England Open – 2018.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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