Рубрика «Мнение»: Вячеслав Рукша: «Без развития Приморья невозможно развитие России»
Рубрика «Мнение»: Вячеслав Рукша, генеральный директор ФГУП «Атомфлот».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
13.03.2018 Руководитель Атомфлота принял участие в теледебаха на каналах ГТРК "Владивостк" (фото)
-
07.03.2018 Рубрика «Мнение»: «Луч» возвращается к историческому имени команды
-
21.02.2018 Рубрика «Мнение»: Кто может получить льготную ипотеку в Приморье?
-
06.02.2018 Рубрика «Мнение»: Останки не менее пяти тигров собирались вывезти контрабандисты из Приморья в КНР
-
25.12.2017 Рубрика «Мнение»: Игорь Шувалов: Владивосток превратится в один из центров развития человеческого капитала
-
25.09.2017 Рубрика «Мнение»: Тихоокеанский медицинский конгресс
Добавить комментарий