«Вести: Приморье. Интервью»: «Сбербанк» предлагает своим клиентам выгодные процентные ставки по кредитам
«Вести: Приморье. Интервью» с Екатериной Унгаровой, руководителем группы офисов Приморского отделения ПАО Сбербанк.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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