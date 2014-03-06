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В Приморье мошенник наживался на любителях красивой жизни

В Приморье мошенник наживался на любителях красивой жизни

Фото: biznes.interia.pl

Во Владивостоке вынесен приговор ранее судимому жителю Уссурийского района, который признан виновным в совершении мошенничества.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурант предлагал услуги по купле-продаже автомобилей и не выполнял договоренностей с клиентами. Лжепредприниматель пообещал доверчивым покупателям приобрести для них три автомобиля марки «Toyota Mark X», «Lexus 470» и «Toyota Sai». Переданные и перечисленные потерпевшими деньги он присвоил себе.

Помимо этого, мужчина обманным путем похитил деньги, которые потерпевшие перевели ему для приобретения Apple iPhone 6 (со слов фигуранта, они якобы были конфискованы таможней и продавались по низкой цене).

Всего лжепредпринимателю удалось похитить порядка 960 тыс. рублей.  

Суд признал мужчину виновным и назначил ему за содеянное 6 лет лишения свободы. С учетом ранее постановленного в отношении него приговора по другому делу окончательно к отбытию определено (путем частичного сложения наказаний) 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного 963 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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