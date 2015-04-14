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Серийный домушник задержан во Владивостоке

Серийный домушник задержан во Владивостоке

Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный обворовал его квартиру в районе улицы Шепеткова.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Пока потерпевший находился на работе, злоумышленник подобрал ключи к дверному замку, проник в квартиру и похитил ювелирные украшения, гаджеты и бытовую технику. Ущерб, причиненный потерпевшему,  составил более 105 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи полицейские задержали ранее неоднократно судимого 40-летнего жителя Владивостока. Установлено, что задержанный причастен к серии аналогичных преступлений на территории столицы Приморья. На счету подозреваемого шесть  квартирных краж.

В отделе полиции злоумышленник во всем признался. Сейчас мужчина заключен под стражу, против него возбуждены уголовные дела.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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