Человек пострадал в ДТП с участием двух грузовиков во Владивостоке

Утром в четверг, 15 марта, в районе Снеговой, 71 столкнулись два грузовика. В результате ДТП один из водителей оказался зажат в кабине.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель Mazda Titan двигался со стороны трассы Седанка–Патрокл в направлении ДСК. На скользкой дороге он не справился с управлением, и его автомобиль врезался в припаркованный грузовик Hino.

В результате удара рулевого Mazda Titan зажало в кабине, ему помогли выбраться очевидцы происшествия. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и скорая. Медики оказали помощь пострадавшему, от госпитализации он отказался.













Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]