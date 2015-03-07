Человек пострадал в ДТП с участием двух грузовиков во Владивостоке
Утром в четверг, 15 марта, в районе Снеговой, 71 столкнулись два грузовика. В результате ДТП один из водителей оказался зажат в кабине.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель Mazda Titan двигался со стороны трассы Седанка–Патрокл в направлении ДСК. На скользкой дороге он не справился с управлением, и его автомобиль врезался в припаркованный грузовик Hino.
В результате удара рулевого Mazda Titan зажало в кабине, ему помогли выбраться очевидцы происшествия. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и скорая. Медики оказали помощь пострадавшему, от госпитализации он отказался.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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