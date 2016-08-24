В Уссурийске создан Дальневосточный центр селекции и семеноводства картофеля. Его сотрудники осуществляют выездные поездки в регионы для заключения договоров на поставку семян.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, предприятие позволит обеспечить семенами картофеля, сои и зерновых культур высших репродукций по доступным ценам не только Приморский край, но и Дальневосточный регион.

Сегодня в Приморском крае работает семь семеноводческих предприятий. Координацией деятельности в области семеноводства занимается Приморский НИИСХ.

Сейчас сельхозпроизводители ведут активную подготовку к весенне-полевым работам. Под урожай 2018 года уже сформировано более 45 тысяч тонн семян.

В этом году планируется засеять более 475 тысяч гектаров пашни. Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 миллиарда рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]