Рубрика «Мнение»: Светлана Капанина: «Желаю всем найти свой ручеек судьбы»
Рубрика «Мнение»: Светлана Капанина, пилот, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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