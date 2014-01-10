Молодым семьям Приморья вручили сертификаты на социальные выплаты

В торжественной обстановке Андрей Тарасенко вручил сертификаты на выплату материнского капитала трем приморским семьям. Вручение состоялось на встрече врио губернатора с работниками социальной сферы в четверг, 15 марта.

Татьяна и Сергей Воробьевы из Владивостока – в числе получателей новой меры социальной поддержки при рождении первенца. Их сын Федор родился 6 января 2018 года, а уже 23 января молодая мама обратилась к специалистам за получением выплаты. Размер выплаты на первого ребенка в этом году составляет 13,6 тысяч рублей. Семья Воробьевых будет получать пособие ежемесячно, пока маленькому Федору не исполнится 1,5 года.

Наталья и Александр Адамовы – родители 11-летней Насти, 8-летнего Растислава и полуторагодовалого Руслана. Как многодетная мама, Наталья своевременно оформила и получает все положенные государством меры социальной поддержки. Глава региона вручил родителям сертификат на региональный материнский капитал, который положен семье после рождения в августе 2016 года младшего сына. «Стоимость» краевого сертификата в этом году составляет 169 858 рублей. Средства государственной поддержки могут быть направлены на улучшение жилищных условий и ремонт жилья, образовательные, медицинские услуги и другие цели, предусмотренные законодательством.

Семья Мироновых из Владивостока стала обладателем 110-тысячного сертификата на федеральный материнский капитал. Право на получение государственной единовременной выплаты родители получили после рождения в ноябре 2017 года второго сына Назара. Старшему сыну Мироновых Артему в этом году исполнится 13 лет. Размер федерального материнского капитала сейчас составляет 453 тысяч рублей.

Напомним, в 2017 году Президент Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Кроме того, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появился второй ребенок, получили возможность ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в размере 13,6 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]