Пассажир автомобиля, попавшего в ДТП в районе Кипарисово в Приморье, погиб

ДТП произошло на 702 км автодороги А-370 «Хабаровск—Владивосток» с участием пассажирского автобуса (в районе села Кипарисово).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 69-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» не учел метеоусловия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с автобусом «ДЭО». Пассажиры автобуса не пострадали.

В результате ДТП погиб 55-летний пассажир «Тойоты», водитель иномарки госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]