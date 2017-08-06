Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:24
  0

Пассажир автомобиля, попавшего в ДТП в районе Кипарисово в Приморье, погиб

Фото: Whatsapp "Вести: Приморье"

ДТП произошло на 702 км  автодороги А-370 «Хабаровск—Владивосток» с участием пассажирского автобуса (в районе села Кипарисово).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК,  69-летний  водитель автомобиля «Тойота Пробокс» не учел метеоусловия, не выбрал  безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с автобусом «ДЭО». Пассажиры автобуса не пострадали.

В результате ДТП погиб 55-летний пассажир «Тойоты», водитель иномарки госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: