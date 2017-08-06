Пассажир автомобиля, попавшего в ДТП в районе Кипарисово в Приморье, погиб
ДТП произошло на 702 км автодороги А-370 «Хабаровск—Владивосток» с участием пассажирского автобуса (в районе села Кипарисово).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 69-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» не учел метеоусловия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с автобусом «ДЭО». Пассажиры автобуса не пострадали.
В результате ДТП погиб 55-летний пассажир «Тойоты», водитель иномарки госпитализирован.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
13.03.2018 Приморская ГАИ устанавливает причины ДТП с участием автобуса и «Тойоты Надия»
-
30.10.2017 В ДТП на приморской трассе погиб мотоциклист
-
22.09.2017 ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Приморье
-
15.09.2017 Трое несовершеннолетних детей пострадали в ДТП на трассе в Приморье
-
15.08.2017 Два человека погибли при столкновении автобуса с внедорожником в Приморье
-
06.08.2017 Полиция проводит проверку по факту ДТП в районе поселка Мирный
Добавить комментарий