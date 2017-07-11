Владивостокцам предлагают проголосовать за общественные пространства, которые благоустроят в этом году
Реальная возможность повлиять на облик любимого города есть у каждого жителя Владивостока. 18 марта 2018 года в приморской столице состоится рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, которые будут благоустроены уже в этом году в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, голосование будет проходить в 55 школах Владивостока 18 марта с 8 до 20 часов. В бюллетене в алфавитном порядке будут перечислены 12 общественных территорий, все они согласованы и утверждены общественной комиссией. Уже сейчас в приложении № 1-12 к постановлению администрации Владивостока № 907 от 26.02.2018 каждый желающий может ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства территорий, чтобы выбрать одну или несколько наиболее понравившихся.
Принять участие в голосовании по благоустройству общественных пространств может каждый житель приморской столицы. Для этого владивостокцу нужно при себе иметь паспорт гражданина РФ, получить бюллетень рейтингового голосования, поставить любой знак напротив одной или несколько понравившихся общественных территорий, опустить бюллетень в специальный ящик.
Перечень общественных территорий:
1. Пешеходная тропа «Берег здоровья» (от спортивного комплекса «Олимпиец» (Батарейная, 2) до мыса Кунгасный (пляж на мысе Кузнецова).
2. Комплексное благоустройство территории между набережной Цесаревича и ул. Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера (в районе памятника исследователю Дальнего Востока Г.И. Невельскому (ул. Корабельная Набережная, 21) до ул. Светланская, 68, на пересечении ул. Петра Великого, 4-8 и ул. Светланская, 48-50, в районе Светланская, 65а).
3. Зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань». Общественный туалет в районе ул. Адмирала Фокина, 1.
4. Сквер им. Анны Щетининой (в районе ул. Крыгина, 80).
5. Студенческий парк (остров Русский, полуостров Саперный, п. Аякс, 10).
6. Ландшафтно-парковая зона (остров Русский, полуостров Саперный, п. Аякс, 10, часть земельного участка 25:28:000000:63908).
7. Лестница в районе ул. Тунгусская, 69 и ул. 3-я Матросская.
8. Общественная территория (Океанский пр-т, 43, МБОУДО «Владивостокский городской дворец детского творчества»).
9. Жариковский сквер (ул. Светланская, 119в).
10. Общественная территория (ул. Енисейская, 23-24, адресная привязка: ул. Русская, 5).
11. Общественная территория «Сопка Бурачка» (ул. Терешковой, 5а).
12. Парк (о. Попова, на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой).
Перечень школ:
|
№п/п
|
Место проведения голосования по отбору общественных территорий
|
Адрес территориального счетного участка
|
Ленинский район города Владивостока
|
1.
|
МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока»
|
ул. Нерчинская, д. 32
|
2.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
|
ул. Толстого, д. 54
|
3.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
|
ул. Толстого, д. 27
|
4.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73
|
ул. Шилкинская, д. 19
|
5.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11
|
пр-кт Красного Знамени, д. 123
|
6.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22
|
ул. Светланская, д. 207
|
7.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57
|
ул. Адм. Юмашева, д. 12г
|
8.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64
|
ул. Адм. Кузнецова, д. 40а
|
9.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77
|
ул. Каплунова, д. 12
|
10.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14
|
ул. Ивановская, д. 28
|
11.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 80
|
ул. Невельского, д. 31
|
12.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78
|
ул. Ватутина, д. 24
|
13.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47
|
ул. Нейбута, д. 26
|
Первомайский район города Владивостока
|
14.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54
|
ул. Пацаева, д. 2
|
15.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33
|
ул. Сахалинская, д. 23а
|
16.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25
|
ул. 2-я Строительная, д. 7
|
17.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25
|
ул. Никифорова, д. 41а
|
18.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
|
ул. Гризодубовой, д. 50
|
19.
|
МБОУ «Лицей № 41 г. Владивостока»
|
ул. Борисенко, д. 22
|
20.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45
|
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27
|
21.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 62
|
ул. Интернациональная, д. 48
|
22.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74
|
ул. Харьковская, д. 7
|
23.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59
|
ул. Терешковой, д. 25
|
24.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50
|
ул. Олега Кошевого, д. 26
|
25.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81
|
ул. Каштановая, д. 5а
|
26.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
|
ул. 2-я Поселковая, д. 51
|
27.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32
|
ул. Калинина, д. 153
|
28.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27
|
ул. Черемуховая, д. 2
|
29.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29
|
пос. Попова, ул. Советская, д. 48
|
Первореченский район города Владивостока
|
30.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68
|
ул. Иртышская, д. 40/1
|
31.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23
|
ул. Иртышская, д. 6
|
32.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51
|
ул. Вострецова, д. 9
|
33.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38
|
пр-т 100-летия Владивостока, д. 29
|
34.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56
|
Народный пр-т, д. 27а
|
35.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76
|
ул. Писаревская, д. 6/8
|
36.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67
|
ул. Жигура, д. 52а
|
37.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43
|
ул. Баляева, д. 38
|
38.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69
|
ул. Сабанеева, д. 8
|
39.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82
|
ул. Адм. Горшкова, д. 26
|
Фрунзенский район города Владивостока
|
40.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6
|
ул. Казанская, д. 4
|
41.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13
|
ул. Набережная, д. 1
|
42.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46
|
ул. Батарейная, д. 6
|
43.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17
|
пр-т Красного Знамени, д. 25а
|
44.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26
|
ул. Амурская, д. 14
|
45.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18
|
ул. Хабаровская, д. 24б
|
46.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20
|
пос. Русский, пос. Подножье,
д. 10
|
Советский район города Владивостока
|
47.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79
|
пос. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 91/3
|
48.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44
|
ул. Успенского, д. 73
|
49.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16
|
ул. Пирогова, д. 7
|
50.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58
|
ул. Чкалова, д. 15
|
51.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48
|
пр-т 100-летия Владивостока, д. 133а
|
52.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7
|
ул. Енисейская, д. 7а
|
53.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63
|
ул. Бородинская, д. 7
|
54.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60
|
ул. Русская, д. 43
|
55.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61
|
ул. Бородинская, д. 27
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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