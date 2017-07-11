Владивостокцам предлагают проголосовать за общественные пространства, которые благоустроят в этом году

Реальная возможность повлиять на облик любимого города есть у каждого жителя Владивостока. 18 марта 2018 года в приморской столице состоится рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, которые будут благоустроены уже в этом году в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, голосование будет проходить в 55 школах Владивостока 18 марта с 8 до 20 часов. В бюллетене в алфавитном порядке будут перечислены 12 общественных территорий, все они согласованы и утверждены общественной комиссией. Уже сейчас в приложении № 1-12 к постановлению администрации Владивостока № 907 от 26.02.2018 каждый желающий может ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства территорий, чтобы выбрать одну или несколько наиболее понравившихся.

Принять участие в голосовании по благоустройству общественных пространств может каждый житель приморской столицы. Для этого владивостокцу нужно при себе иметь паспорт гражданина РФ, получить бюллетень рейтингового голосования, поставить любой знак напротив одной или несколько понравившихся общественных территорий, опустить бюллетень в специальный ящик.

Перечень общественных территорий:

1. Пешеходная тропа «Берег здоровья» (от спортивного комплекса «Олимпиец» (Батарейная, 2) до мыса Кунгасный (пляж на мысе Кузнецова).

2. Комплексное благоустройство территории между набережной Цесаревича и ул. Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера (в районе памятника исследователю Дальнего Востока Г.И. Невельскому (ул. Корабельная Набережная, 21) до ул. Светланская, 68, на пересечении ул. Петра Великого, 4-8 и ул. Светланская, 48-50, в районе Светланская, 65а).

3. Зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань». Общественный туалет в районе ул. Адмирала Фокина, 1.

4. Сквер им. Анны Щетининой (в районе ул. Крыгина, 80).

5. Студенческий парк (остров Русский, полуостров Саперный, п. Аякс, 10).

6. Ландшафтно-парковая зона (остров Русский, полуостров Саперный, п. Аякс, 10, часть земельного участка 25:28:000000:63908).

7. Лестница в районе ул. Тунгусская, 69 и ул. 3-я Матросская.

8. Общественная территория (Океанский пр-т, 43, МБОУДО «Владивостокский городской дворец детского творчества»).

9. Жариковский сквер (ул. Светланская, 119в).

10. Общественная территория (ул. Енисейская, 23-24, адресная привязка: ул. Русская, 5).

11. Общественная территория «Сопка Бурачка» (ул. Терешковой, 5а).

12. Парк (о. Попова, на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой).

Перечень школ:

№п/п Место проведения голосования по отбору общественных территорий Адрес территориального счетного участка Ленинский район города Владивостока 1. МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» ул. Нерчинская, д. 32 2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» ул. Толстого, д. 54 3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2

с углубленным изучением предметов юридического профиля г. Владивостока» ул. Толстого, д. 27 4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73

с углубленным изучением предметов эстетического цикла

г. Владивостока» ул. Шилкинская, д. 19 5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11

г. Владивостока» пр-кт Красного Знамени, д. 123 6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22

г. Владивостока» ул. Светланская, д. 207 7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57

с углубленным изучением английского языка г. Владивостока» ул. Адм. Юмашева, д. 12г 8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64

г. Владивостока» ул. Адм. Кузнецова, д. 40а 9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77

г. Владивостока» ул. Каплунова, д. 12 10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14

г. Владивостока» ул. Ивановская, д. 28 11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 80

г. Владивостока» ул. Невельского, д. 31 12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78

г. Владивостока» ул. Ватутина, д. 24 13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47

г. Владивостока» ул. Нейбута, д. 26 Первомайский район города Владивостока 14. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54

г. Владивостока» ул. Пацаева, д. 2 15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33

г. Владивостока» ул. Сахалинская, д. 23а 16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25

г. Владивостока» имени Героя Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича ул. 2-я Строительная, д. 7 17. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25

г. Владивостока» имени Героя Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича ул. Никифорова, д. 41а 18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21

г. Владивостока» ул. Гризодубовой, д. 50 19. МБОУ «Лицей № 41 г. Владивостока» ул. Борисенко, д. 22 20. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45

г. Владивостока» ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27 21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 62

г. Владивостока» ул. Интернациональная, д. 48 22. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74

с углубленным изучением предметов эстетического цикла

г. Владивостока» ул. Харьковская, д. 7 23. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59

г. Владивостока» ул. Терешковой, д. 25 24. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50

г. Владивостока» ул. Олега Кошевого, д. 26 25. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81

г. Владивостока» ул. Каштановая, д. 5а 26. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35

г. Владивостока» ул. 2-я Поселковая, д. 51 27. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32

г. Владивостока» ул. Калинина, д. 153 28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27

г. Владивостока» ул. Черемуховая, д. 2 29. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29

г. Владивостока» пос. Попова, ул. Советская, д. 48 Первореченский район города Владивостока 30. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68

г. Владивостока» ул. Иртышская, д. 40/1 31. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23

с углубленным изучением предметов физико-математического профиля г. Владивостока» ул. Иртышская, д. 6 32. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51

с углубленным изучением японского языка г.Владивостока» ул. Вострецова, д. 9 33. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38

г. Владивостока» пр-т 100-летия Владивостока, д. 29 34. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56

г. Владивостока» Народный пр-т, д. 27а 35. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76

с изучением восточных языков г. Владивостока» ул. Писаревская, д. 6/8 36. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67

г. Владивостока» ул. Жигура, д. 52а 37. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43

г. Владивостока» ул. Баляева, д. 38 38. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69

г. Владивостока» ул. Сабанеева, д. 8 39. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82

с углубленным изучением предметов естественно-научного профиля г. Владивостока» ул. Адм. Горшкова, д. 26 Фрунзенский район города Владивостока 40. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6

с углубленным изучением отдельных предметов г.Владивостока» ул. Казанская, д. 4 41. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13

с углубленным изучением английского языка г.Владивостока» ул. Набережная, д. 1 42. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46

г. Владивостока» ул. Батарейная, д. 6 43. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17

г. Владивостока» пр-т Красного Знамени, д. 25а 44. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26

с углубленным изучением иностранных языков

г. Владивостока» ул. Амурская, д. 14 45. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18

г. Владивостока» ул. Хабаровская, д. 24б 46. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20

г. Владивостока» пос. Русский, пос. Подножье, д. 10 Советский район города Владивостока 47. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79

г. Владивостока» пос. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 91/3 48. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44

г. Владивостока» ул. Успенского, д. 73 49. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16

г. Владивостока» им. А.И.Щетининой ул. Пирогова, д. 7 50. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58

г. Владивостока» ул. Чкалова, д. 15 51. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48

г. Владивостока» имени Героя Российской Федерации

Маслова И.В. пр-т 100-летия Владивостока, д. 133а 52. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7

г. Владивостока» ул. Енисейская, д. 7а 53. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63

с углубленным изучением китайского языка г.Владивостока» ул. Бородинская, д. 7 54. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60

г. Владивостока» ул. Русская, д. 43 55. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61

г. Владивостока» ул. Бородинская, д. 27

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]