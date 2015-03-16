Анонс на 16 марта

16 марта 2018 года Ассоциация юристов России проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. В данном мероприятии только в Приморском крае примут участие 16 центров (на базе общественных приемных, юридических компаний, юридических клиник при вузах) – во Владивостоке, Уссурийске, Находке, пгт. Сибирцево.

16 марта во Владивостоке в 10.00 в актовом зале администрации города пройдет жеребьевка земельных участков для многодетных семей. Многодетным семьям на выбор будут представлены пять земельных участков, сформированных на улицах Рокоссовского и Артековской.

16 марта на полигоне «Бамбурово» пройдут практические занятия по освоению новых бронетранспортеров БТР-82А.

16 марта во Владивостоке в 12.00 на территории Первомайского судоремонтного завода силач Иван Савкин планирует установить новый абсолютный мировой рекорд — сдвинуть с места и отбуксировать контейнеровоз массой 10 тысяч 500 тонн, что на 200 тонн превысит предыдущий абсолютный мировой рекорд.

16-17 марта г. Владивосток, ШИОД им. Н. Н. Дубинина (ул. Чапаева, 5, р-н ост. «Фабрика «Заря»). Открытый турнир г. Владивостока по шахматам среди обучающихся, памяти народного учителя СССР Н. Н. Дубинина. Открытие 16 марта в 13.30.

16 марта — Всемирный день сна.

16 марта — День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]