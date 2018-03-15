В Уссурийске горит кафе "Soma"
В Уссурийске на Новоникольском шоссе произошел пожар в кафе "Soma", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на mark2_che. Пожарные прибыли к месту происшествия.
Причины пожара пока не известны.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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