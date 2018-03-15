В Уссурийске горит кафе "Soma"

В Уссурийске на Новоникольском шоссе произошел пожар в кафе "Soma", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на mark2_che. Пожарные прибыли к месту происшествия.

Причины пожара пока не известны.

Публикация от МаркЧернослив (Уссурийск)18+ (@mark2_che) Мар 14, 2018 в 8:26 PDT

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]