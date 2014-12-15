Названы управляющие компании, которые плохо убрали снег на придомовых территориях Владивостока

В Первомайском районе Владивостока в ходе рейдов выявлены управляющие компании, которые не убрали снег и наледь на придомовых территориях или сделали это не должным образом.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в числе тех, кто не справился с уборкой снега и наледи на придомовых территориях (дорогах, проездах, лестницах и тротуарах) – управляющая компания Первомайского района, УК «Влад Дом» и УК «Комплекс коммунальных услуг». Данные организации не приняли необходимых мер по уборке территорий возле домов на Черёмуховой, 18а, Зои Космодемьянской, 16 и 27, Сахалинской, 29, Добровольского, 35 и 37.

Хорошо справились с уборкой снега управляющая компания «Дальневосточные коммунальные системы» и муниципальная управляющая компания «Центральный». Они достаточно хорошо очистили от снега дома по улице Интернациональной, 54, 71, Калинина, с 23-го по 43-й дома, Харьковской, 3, Сафонова. 6, Гризодубовой, 51, Сочинской, с 1-го по 15-й дома, Басаргина, 16, 18, 20а, 22, 26, 30, 34, 36, 38, 42, 42в, 44, 46, 48, 50 и 52.

Между тем, в Единую диспетчерскую службу города поступают жалобы от горожан на санитарное состояние придомовых территорий – продолжают оставаться не очищенными от снега дорожки, лестницы и даже входы в подъезды. Рейды по выявлению и привлечению к ответственности УК, ТСЖ, ЖСК за неубранные от снега придомовые территории продолжают проводить во всех районах Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]