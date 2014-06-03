Владивосток захлестнула волна "гололедных" ДТП (фото)

15 марта с 08.00 до 14.00 в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило 45 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на территории города.

В 11.20 в районе дома №41 по улице Сахалинская произошла автоавария с участием пяти автомашин (см. фото 2). Механические повреждения получили: «Ниссан Пульсар», «Ниссан Х-Трейл», «Тойота Виц», «Исузу Эльф», «Тойота Старлет». В результате ДТП никто не пострадал. Инспекторы составили 32 схемы дорожных происшествий, 8 ДТП оформлено водителями с помощью европротокола.

Сейчас въезд на территорию города Владивостока ограничен для большегрузов. Движение автотранспорта по автодороге Де-Фриз—Седанка— Патрокл осуществляется в обычном режиме, ограничений нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]