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Гагик Захарян поручил управляющим компаниям Приморья усилить контроль за уборкой снега и мусора

Гагик Захарян поручил управляющим компаниям Приморья усилить контроль за уборкой снега и мусора

В связи с прошедшими над территорией Приморья снежными циклонами вице-губернатор Гагик Захарян дал поручение обслуживающим организациям более ответственно подойти к уборке от снега и мусора вверенных им территорий. Об этом сообщили в администрации края.

Как подчеркнул заместитель главы региона, недопустимо, чтобы придомовые территории утопали в бытовом мусоре из-за перебоев с его вывозом.

Нарушители будут привлечены к ответственности.

Также вице-губернатор акцентировал внимание на работе по удалению наледей и сосулек с крыш домов.

«Только 9 марта в ходе проверки 173 придомовых территорий многоквартирных домов во Владивостоке установлено, что управляющими организациями уборка дворов после снегопада не проведена либо проведена некачественно – тротуары противогололедной смесью не обработаны, снег не убран», – сообщили в жилинспекции.

В настоящее время прокуратура Владивостока по данным фактам проводит проверки.

Специалисты жилинспекции напомнили об ответственности за нарушение жилищного законодательства: «Неисполнение либо несвоевременное выполнение этих работ влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от 250 до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. Если неубранная сосулька или наледь привела к травме или смерти человека, руководители обслуживающих организаций несут уже уголовную ответственность».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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