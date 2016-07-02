Мастер-класс «Девочки кодят, мальчишки шКодят» прошел во Владивостоке. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Праздничный мастер-класс по программированию «Девочки кодят, мальчишки шКодят» прошел во Владивостоке. Программисты школы «Алгоритмика» научили ребят написать свой первый код и принять участие в своей первой марсианской миссии.
На мастер-класс в Центр детского творчества пригласили ребят от 6 до 12 лет. Преподаватели школы «Алгоритмика» помогли девчонкам и мальчишкам сделать первые шаги в мир IT.
Елена Овсянникова, региональный директор школы программирования «Алгоритмика» г. Владивосток: «Мы за то, чтобы дети с младых ногтей учились программированию. Потому что программирование — это не то, что будущее, это, в принципе, настоящее. И мы рады, что дети занимаются этим с детства. Им будет гораздо легче вливаться и во взрослую жизнь, и выбирать свою профессию. Потому что с программированием связаны очень многие профессии».
В игровой форме дети познакомились с азами программирования. С помощью специально разработанной онлайн-платформы ребята управляли роботом. Компьютерный помощник преодолевал лабиринт и строил первую станцию на Марсе.
Наташа Разбитская, ученица 6 класса СОШ №23 г. Владивосток, 11 лет: «Это развивает логику. То есть, если вообще, думать это интересно. А сейчас я поняла, я вообще этого не видела, такого не знала. А сейчас я познакомилась впервые».
Организаторы урока наглядно показали школьникам, что все предметы, которые они изучают, связаны не только между собой, но и с программированием. По итогам занятий самым любознательным и активным подросткам вручили кодированные именные сертификаты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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