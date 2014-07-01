Высокотехнологичную медицинскую помощь собираются сделать более доступной для жителей Приморья. Во время выездного заседания комитета Законодательного собрания по социальной политике депутатам представили последние достижения приморской медицины. Однако, как признали сами врачи, сейчас далеко не каждый может позволить себе лечение по последнему слову науки и техники.

Социальный комитет Законодательного собрания Приморья провел свое выездное заседание в Медицинском центре ДВФУ. Главная тема повестки дня — оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям края. Чтобы обсудить важные вопросы здравоохранения депутаты решили вплотную изучить животрепещущую тему.

Сергей Слепченко, депутат Законодательного собрания Приморского края: «По нашему мнению, идет недофинансирование этого направления — высокотехнологической медицинской помощи. И мы хотим просто разобраться, что нужно сделать, чтобы эту ситуацию выправить. Потому что на сегодняшний день заявок количество людей, которые хотят получать такую помощь в Приморском крае, превышает объем финансирования…»

Сейчас в Медцентре ДВФУ проводят сложнейшие операции на мозге и сердце, борются со всеми видами рака, разрабатывают уникальные бионические протезы. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи тысячам приморцев ежегодно оплачивает федеральный бюджет. Однако сами врачи отмечают, что постепенно такой госзаказ идет на убыль. В 2018-ом на помощь государства здесь могут рассчитывать чуть больше двух тысяч пациентов. При этом возможности Медицинского центра ДВФУ позволяют использовать передовые технологии, чтобы вылечить вдвое больше людей в год.

Игорь Чемерис, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан: «Убеждены в том, что имея такое уникальное учреждение, его нужно сделать якорным — и как пилотный проект для всего Дальнего Востока. Потому что шесть миллионов человек Дальнего Востока могут получать качественную высокотехнологичную медицинскую помощь на территории Приморского края. И им не нужно для этого ехать в Москву или Новосибирск».

По итогам работы участники выездного заседания пришли к одному выводу: сфера высокотехнологичной медицинской помощи в крае требует большей финансовой поддержки. Комитет по социальной политике вскоре вынесет свое предложение на мартовском заседании Законодательного собрания. После этого парламентарии собираются направить письмо о выделении дополнительного финансирования в правительство Российской Федерации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]