Государственную программу материнского капитала президент Владимир Путин предложил продлить до декабря 2021 года. В свою очередь краевые власти решили поддержать молодых родителей и семьи, в которых родился третий ребенок. Во Владивостоке глава региона вручил приморцам документы на выплату материнского капитала и социальной помощи.

Назар недавно родился, а уже заработал приличную сумму, шутит его мама. С появлением второго ребенка семья Мироновых из Владивостока стала обладателем 110-тысячного сертификата на получение государственного материнского капитала. Его размер по сравнению с прошлым годом вырос почти в два раза. Документ на получение 453 тысяч рублей вручает глава региона Андрей Тарасенко.

Алена Миронова, жительница Владивостока: «Рождение ребенка — это такое счастье, что заранее ни о каких пособиях не думаешь. Поэтому когда еще и государство поддерживает — это очень радует!»

Новость о поддержке молодых семей Татьяна и Сергей Воробьевы узнали после рождения первенца и поспешили в оформить документы. Пока сыну не исполнится 1,5 года, его родители будут получать 13 тысяч 600 рублей ежемесячно. Новая мера социальной поддержки — хорошее подспорье, говорят супруги.

Татьяна и Сергей Воробьевы, жители Владивостока: «Для начала это очень существенная поддержка!»

Сертификат на региональной материнский капитал выходит получать многодетная семья Адамовых. Правда, самого младшего, годовалого Руслана, интересует пока только большой плюшевый медведь. Зато краевая поддержка в размере 169 тысяч рублей существенно поможет родителям улучшить жилищные условия или отремонтировать квартиру.

Наталья и Александр Адамовы, жители Владивостока: «Чем крепче семья, тем крепче страна, поэтому будем к этому стремиться!»

За пять лет сертификат на региональный материнский капитал получили более 12 тысяч приморских семей. На эти цели краевой бюджет направил почти миллиард рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]