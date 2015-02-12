Руководители оборонно-промышленных предприятий края встретились во Владивостоке. В формате круглого стола обсудили стратегическую задачу, которую поставил президент страны: увеличивать выпуск гражданской продукции. Какие возможности открываются и какие препятствия стоят на пути? Различные мнения участников дискуссии выслушал депутат Государственной Думы Виктор Пинский.

К 2025-му году российские оборонные предприятия должны выпускать не меньше 30 процентов гражданской продукции от общего объема производства. Как выполнить поручение президента и остаться конкурентоспособными в своей отрасли? Участники специального круглого стола в Приморье предложили сделать ставку на высокотехнологичные и наукоемкие изделия. Вместо чайников и холодильников военные заводы края могут строить роботов, гражданские катера и самолеты.

Юрий Денисенко, руководитель авиаобъединения: «Развитие робототехники, морской робототехники — это очень важное направление. Робототехнику можно использовать в том числе двойного назначения. Это развитие беспилотных летательных аппаратов, которые нужны для нужд народного хозяйства...»

На этой встрече собрались руководители ведущих оборонных предприятий края, эксперты в своей области. Научный, человеческий и технологический потенциал в Приморье есть, признают они. Но имеется и ряд серьезных проблем. Так, гражданской продукции от военных заводов традиционно трудно конкурировать с товарами из европейской части страны или из Китайской народной республики. Что сдерживает потенциальный рост производства — различные мнения об этом выслушал депутаты Госдумы Виктор Пинский.

Виктор Пинский, депутат Государственной Думы Российской Федерации от Приморья: «Обсуждались вопросы налогообложения, ценообразования. Федеральные законы 233-ий, 44-ый, касающиеся госзакупок. Т.е. эта задача, которую поставил президент — она комплексная. И я уверен, что изменений в федеральное законодательство будет много».

Такой круглый стол приморский депутат организовал в крае впервые, подобные встречи будут проходить и впредь. Главная задача — собрать информацию из первых рук о том, как на уровне федерального законодательства помочь оборонным предприятиям страны занять свою нишу на гражданском рынке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]