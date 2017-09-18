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«Ночь выборов 2018» пройдёт в Приморье

«Ночь выборов 2018» пройдёт в Приморье

В воскресенье, 18 марта Приморский край примет участие в online-марафоне «Ночь выборов 2018 – LIVE», в рамках которого будут подведены итоги выборов Президента РФ в Приморском крае.

Под одной крышей соберётся политическая элита региона, журналисты, представители общественности и экспертного сообщества. По словам организаторов, в рамках акции эксперты подведут итоги прошедшей избирательной кампании, а представители штабов расскажут о своих впечатлениях от проделанной работе на уровне региона. Всё время будет вестись онлайн-трансляция в социальные сети, открыто и без цензуры.

Мероприятие будет проходить в рамках общероссийской акции «Ночь выборов 2018 – LIVE», в связи с чем планируется ряд прямых включений с организаторами акции из Москвы.

В числе приглашенных на мероприятие врио губернатора Приморского края А.В. Тарасенко, вице-губернатор Приморского края Д.Ф. Братыненко, депутаты ГД РФ С.А. Сопчук, В.М. Новиков, А.В. Андрейченко, глава Владивостока В.В. Веркеенко, представители штабов кандидатов в президенты В.В. Путина, В.В. Жириновского, П.Н. Грудинина, Б.Ю. Титова.

Организаторами online-марафона являются: Общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Комитет по политическим технологиям РАСО и «Национальный общественный мониторинг». Региональными операторами акции выступили Тихоокеанский дискуссионный клуб и консалтинговый центр Expert Group.

Прямая трансляция акции будет запущена на странице модератора мероприятия в Фейсбук, политического обозревателя Ольги Кишаковской в 20.00 часов 18 марта.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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