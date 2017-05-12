«Главный интерес нынешних выборов не результат, а попытка массово вовлечь россиян в политическую жизнь государства», - эксперты

В минувший вторник, 13 марта региональное экспертное сообщество подвело промежуточные итоги прошедшей избирательной кампании по выборам президента РФ в Приморском крае. Неформальные дебаты «Неделя до выборов: чем запомнилась избирательная кампания?» прошли во Владивостоке и собрали за одним столом представителей штабов кандидатов в президенты, политтехнологов, журналистов, а также представителей разных общественно-политических взглядов.

Организаторами мероприятия выступили «Тихоокеанский дискуссионный клуб»

и Консалтинговый центр «Expert Group», которые ставили перед собой задачу поговорить без купюр о том, чем запомнилась нынешняя избирательная кампания.

Наиболее подробно о работе своего предвыборного штаба рассказывали представители Владимира Путина. Татьяна Курлеева отметила, что в рамках их работы с избирателями приезжают представители разных сфер, которые проводят встречи, консультации, семинары.

«В рамках штаба также разработан ряд проектор, которые будут реализованы после завершения выборов, - отмечает Курлеева. Нужно также понимать, что избирательная кампания — это не только соперничество между кандидатами, но и хорошая возможность пообщаться с разными людьми, поделиться взглядами и проблемами, что, собственно наш штаб и делал. Именно эти процедуры позволяют не только донести свою позицию,

но и повысить интерес общественности к выборам».

Любопытным, по мнению участников мероприятия, оказалось выступление руководителя Приморского штаба Бориса Титова Алексея Губарева, который рассказал о задачах, поставленных в рамках избирательной кампании.

«Борис Титов – это стратегия роста. Проект, которому всего два года и который делает упор на экономику. «Партия Роста» существует всего несколько лет и работа только начинается. Партия сейчас нарабатывает опыт и политическую мускулатуру, - говорит Губарев. В Приморье партии удалось собрать необходимое количество подписей за кандидатами, а также провести определенную работу с электоратом».

При этом Губарев отмечает, что не всё получается с первого раза так, как это только вторая кампания в регионе, и сказывается недостаток политического опыта. По его словам, после подведения итогов голосования будет проведена «работа над ошибками»,

в частности на какие направления нужно было сделать наибольший акцент.

Вместе с тем, далеко не все присутствующие представители от партий смогли внятно обозначить свою позицию и рассказать какая работа велась в регионе. Член штаба ЛДПР

в который раз дал понять, что дела штаба остаются внутри него. При этом эксперты

в рамках мероприятия отметили, что местной ячейке на самом деле есть что рассказать.

К примеру, о работе с сотрудниками предприятия «Радиоприбор», обманутыми дольщиками или использовании новых медиа на выборах и в своей работе.

В рамках мероприятия эксперты обсудили и ключевые характеристики нынешней избирательной кампании.

По словам Павла Наливайко, сложно упрекнуть федеральный центр в том, что он не создал необходимые условия для работы кандидатам со своим электоратом.

«В итоговом бюллетене мы видим восемь фамилий, при этом только две из них были на выборах 2012 года. Административный ресурс работает над повышением явки, кампания проходит практически без скандалов, но только кандидаты этим не пользуются.

Мы фиксируем череду ошибок как у Грудинина, так и у Собчак, то есть у тех кандидатов, которые создали определённую интригу на этих выборах», - отметил эксперт.

Эксперты также отметили, что на уровне региона политические партии ведут себя достаточно пассивно. В первую очередь, это касается КПРФ.

«Сейчас КПРФ стоит на распутье. Если Грудинин получит хороший результат, то это будет означать необходимость смены руководства партии, в сторону той молодежи, которая обеспечивает результат», - говорит политконсультант Вячеслав Беляков.

В целом эксперты отметили, что представители некоторых штабов даже на подобном открытом мероприятии не воспользовались возможностью рассказать о своей работе.

«Мы пригласили представителей всех кандидатов, представители которых заметны

в Приморье. Несмотря на то, что в регионе отсутствует штаб Собчак, есть ее сторонники, среди которых – публичные лица. Была интересна их позиция, и мы ее услышали. Искренне порадовали представители «Партии роста», «Единой России». КПРФ

не воспользовались возможностью рассказать о себе и задать вопросы оппонентам, как

и «Яблоко». Но считаю, что выборами политическая жизнь не ограничивается. Поэтому мы и впредь будем собираться в подобном формате для того, чтобы все политические акторы региона могли рассказать о своей деятельности и позициях, если они есть», - отметила модератор мероприятия, организатор «Тихоокеанского дискуссионного клуба», политический обозреватель Ольга Кишаковская.

Вместе с тем, абсолютно все участники дискуссии отметили, что меры, которые предпринимаются для повышения явки на выборы, это позитивный тренд.

По словам первого заместителя секретаря приморского отделения партии «Единая Россия» Игоря Хрущёва, партией в рамках избирательной кампании были предприняты беспрецедентные меры по повышению явки.

«Мы приняли для себя решение максимально повысить интерес общественности к выборам. Сегодня по всей стране реализуются проекты «Школьный референдум» и «Комфортная городская среда», которые призваны не только привлечь население на избирательные участки, но и в целом повысить гражданскую активность», - отметил Игорь Хрущёв.

По мнению экспертов, население видит, что государство заинтересовано в его участии

в голосовании, для чего и создаёт абсолютно равные условия для кандидатов, которые могут побороться за избирателя.

«Повышение явки на выборах – эта история, направленная на формирование политической культуры участия, когда население не только интересуется политикой,

но и участвует в деятельности государства. Этот процесс не быстрый, но общественно полезный. Приходя на выборы граждане как минимум будут уверены, что их голос не будет украден. Для многих это уже важно», - сказал политолог Сергей Гребенюк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]