Молодой женщине сожгли лицо в одном из салонов красоты Владивостока

Жительнице Владивостока в одном из городских салоне красоты провели несовместимые друг с другом операции, в результате чего клиентка получила серьезные ожоги лица.

Вот, как она описала свой "поход за красотой" в тематическом интернет-паблике revizor_vdk: "Хочу написать историю как мамашка в декрете решила привести себя в порядок. Есть на наше ( мое уж точно) несчастье в городе салон красоты.... Делала там 14.03.18 коррекцию бровей с окраской, чистку лица и восковую эпиляцию верхней губы. .... Сначала мне сделали брови и воск, еще уточняла у мастера можно ли делать сначала эпиляцию воском а потом чистку лица, так как там распаривают лицо паром, в итоге она сказала давайте попробуем!

Над губой после удаления стало щипать сразу же+пар..и о ужас я не видела этого сразу..нанесли маску успокаивающую..но тщетно..в итоге я получила просто ожог кожи!! Ребята, работает косметолог, который не знает что совмещать эти процедуры вместе нельзя. Потрачено время, испорчено настроение и внешний вид, лишь бы не осталось следов или шрамов ((( посоветовала на прощанье намазать де пантенолом..это ужас. Фотография не передает всю "красоту" моей кожи. Краснота и с коркой."

В многочисленных комментариях к этому посту подписчики выражают сочувствие пострадавшей женщине и считают, что клиентка должна обращаться в суд и требовать компенсации на физический и моральный ущерб.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]