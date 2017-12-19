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Вчера, 18:43
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Ковш грязного снега высыпали на подростка на центральной площади Владивостока-соцсети

Ковш грязного снега высыпали на подростка на центральной площади Владивостока-соцсети

Вечером 14 марта экскаватор высыпал ковш грязного снега на подростка, который пересекал центральную площадь Владивостока, утверждает один из подписчиков инстаграм-паблика revizor_vdk.

"Снег на площади это не только не красиво, но и может быть опасно.... мой сын торопился на электничку. И решил пройти через центральную площадь, благо там туннелей хватает. Так вот, в тот момент, когда он проходил по такому туннелю, споткнулся, упал. Все бы ничего, если бы в этот момент не работал рядом экскаватор. Вот он то и высыпал сверху ковш грязного снега прямо на голову. Хорошо, что все обошлось, подросток выбрался и побежал дальше. По его словам, никаких ограждений не было. Будь аккуратны. Обходите стороной. Засыпят и не заметят.", - описал происшествие подписчик паблика.

Напомним, что после мартовского снегопада на центральную площадь Владивостока свезли несколько тысяч кубометров снега, а последние два дня его началаи вывозить в районе Снеговой Пади.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • sasha / Вчера, 19:40
    № 1  
     

    Нашего нового мэра за такие дела что он грязный снег на центральную площадь к стенки нужно поставить!И весь грязный снег к нему домой на его территорию коттеджа вывезти!

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