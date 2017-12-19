Ковш грязного снега высыпали на подростка на центральной площади Владивостока-соцсети
Вечером 14 марта экскаватор высыпал ковш грязного снега на подростка, который пересекал центральную площадь Владивостока, утверждает один из подписчиков инстаграм-паблика revizor_vdk.
"Снег на площади это не только не красиво, но и может быть опасно.... мой сын торопился на электничку. И решил пройти через центральную площадь, благо там туннелей хватает. Так вот, в тот момент, когда он проходил по такому туннелю, споткнулся, упал. Все бы ничего, если бы в этот момент не работал рядом экскаватор. Вот он то и высыпал сверху ковш грязного снега прямо на голову. Хорошо, что все обошлось, подросток выбрался и побежал дальше. По его словам, никаких ограждений не было. Будь аккуратны. Обходите стороной. Засыпят и не заметят.", - описал происшествие подписчик паблика.
Напомним, что после мартовского снегопада на центральную площадь Владивостока свезли несколько тысяч кубометров снега, а последние два дня его началаи вывозить в районе Снеговой Пади.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.03.2018 С центральной площади Владивостока вывозят снег
-
13.03.2018 Еще одну площадку для складирования снега открыли в районе Снеговой Пади
-
12.03.2018 Во Владивостоке продолжается уборка снега
-
11.03.2018 "Гора снега" на центральной площади стала самым популярным местом Владивостока (фото)
-
10.03.2018 В центре Владивстока возвели "пирамиду Хеопса" из снега (фото)
-
19.12.2017 Грязный снег с улиц Владивостока опять вывозят на пляж в район Второй Речки
Добавить комментарий