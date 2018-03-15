Массовое "гололедное" ДТП произошло во Владивостоке (фото, видео)
Вечером 15 марта как минимум 7 автомобилей попали в автоаварию в районе дома по адресу Херсонской,8 во Владивостоке, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @ДПС Контроль.
По словам очевидцев, на обледеневшем спуске водители теряют управление автомобилем и беспомощно "присоединяются" к куче своих "собратьев по несчастью". Водителей просят быть маскимально осторожными в районе спуска на улице Херсонская,8!!!
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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