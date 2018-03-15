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Массовое "гололедное" ДТП произошло во Владивостоке (фото, видео)

Массовое

Вечером 15 марта как минимум 7 автомобилей попали в автоаварию в районе дома по адресу Херсонской,8 во Владивостоке, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @ДПС Контроль.

По словам очевидцев, на обледеневшем спуске водители теряют управление автомобилем и беспомощно "присоединяются" к куче своих "собратьев по несчастью". Водителей просят быть маскимально осторожными в районе спуска на улице Херсонская,8!!!

Херсонская, спуск лед, 7 пострадавших машин

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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